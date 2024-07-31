قائد الجيش بحث مع لاكروا في التطورات عند الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان – بيار لاكروا، يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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