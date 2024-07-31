البيسري عرض الاوضاع العامة مع لاكروا ولاثارو إثر الإعتداء الإسرائيلي الأخير

عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان - "اليونيفل" اللواء آرلدو لاثارو، الأوضاع العامة على أثر الإعتداء الإسرائيلي الأخير وكيفية لجم التدهور الحاصل منعا للانزلاق نحو الحرب.

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