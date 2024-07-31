أبو فاعور: المجرم نتانياهو قتل المفاوض وما زالوا يتحدثون عن تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "55 وقفة تصفيق في الكونغرس لا يمكن أن تؤدي، إلا إلى ما نراه من قتل وعدوان".

واوضح أبو فاعور في بيان، "إن المجرم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قتل المفاوض، وما زالوا يتحدثون عن تحقيق تقدم في المفاوضات لأجل وقف اطلاق النار".