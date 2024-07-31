اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "55 وقفة تصفيق في الكونغرس لا يمكن أن تؤدي، إلا إلى ما نراه من قتل وعدوان".
واوضح أبو فاعور في بيان، "إن المجرم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قتل المفاوض، وما زالوا يتحدثون عن تحقيق تقدم في المفاوضات لأجل وقف اطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: المجرم نتانياهو قتل المفاوض وما زالوا يتحدثون عن تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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