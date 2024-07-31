نتنياهو وغالانت قضيا ليلة الأربعاء بقاعدة عسكرية قبل اغتيال هنية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن قضاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو و ووزير الدفاع جالانت، ليلة كاملة بقاعدة ألكيريا العسركية بتل أبيب، قبل الإعلان عن وفاة إسماعيل هنية في حادث إغتيال.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن باقي أعضاء الإسرائيلي كانوا نائمين بشكل عادي، مما يكشف عدم معرفتهم في وقت مبكر، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ولم تعلق إسرائيل حتي الأن بأي تصريحات رسمية عن حادث إغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وعلق نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، على حادث إغتيال والده في العاصمة العاصمة الإيرانية طهران.

نجل اسماعيل هنية يرد على إغتيال والده



وقال نجل إسماعيل هنية في تصريحات لقناة الغد: “ كنا نعلم أن خبر استشهاد والدي كان سيصلنا في أي وقت، إسرائيل تظن أن تصفية القيادة تردع المقاومة وهذا لن يتم، مسيرة الصمود أمام الاحتلال لن تتوقف بعد اغتيال والدي”.

يذكر أن علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على حادث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.



وقال أردوغان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ إنني أدين بشدة عملية الاغتيال الغادرة، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران”.

وأضاف أردوغان: " "هذا الاغتيال عمل حقير يهدف إلى تعطيل القضية الفلسطينية، ومقاومة غزة المجيدة، والنضال العادل لإخوتنا الفلسطينيين، وإضعاف معنويات الفلسطينيين وترهيبهم".

وتابع أردوغان: “ إن الهدف من اغتيال أخي إسماعيل هنية، هو نفس الهدف من الاعتداءات المقززة على الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي والعديد من الشخصيات السياسية، إلا أن الهمجية الصهيونية لن تتمكن من تحقيق أهدافها كما حدث حتى الآن”.

وواصل أردوغان: “ نأمل من الموقف الأقوى للعالم الإسلامي والتحالف الإنساني، أن ينتهي الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل على جغرافيتنا، وخاصة القمع والإبادة الجماعية في غزة، وأن تجد منطقتنا وعالمنا السلام”.

وأردف الرئيس التركي: “ ولهذا السبب، فإننا كتركيا سنستمر في تجربة كل الوسائل، وطرق كل الأبواب، ودعم إخواننا الفلسطينيين بكل وسائلنا وبكل قوتنا.. وسنواصل العمل من أجل إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة والمستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.



وأتم أردوغان: “ رحم الله أخي إسماعيل هنية الذي استشهد نتيجة الهجوم الشنيع، وأتقدم بالتعازي لعائلته ولإخواننا في غزة وفلسطين والعالم الإسلامي”.

ونعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، وفاة الحارس الشخصي لـ إسماعيل هنية، الذي استشهد معه في حادث إغتيال فجر اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، وأكدت وسائل إعلام رسمية في طهران إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.