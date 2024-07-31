حزب الله يعلن استشهاد القيادي فؤاد على شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل اليوم الأربعاء، في بيان رسمي له عن استشهاد فؤاد شكر القائد السياسي و نائب الأمين العام للحزب.

اشتشهاد فؤاد شكر

ونشر حزب الله بيانات عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي بياناً ، معلناً استشهاد القيادي فؤاد على شكر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قد نفذت عملية قتلت خلالها فؤاد شكر، نائب الأمين العام لحزب الله، الذي كان مسؤولا عن الهجمات الأخيرة على الشمال الإسرائيلي.

في تصريح رسمي، أكد نتنياهو أن شكر كان يشغل منصبا بارزا في حزب الله وكان له دور رئيسي في تنفيذ الهجمات التي استهدفت مواطنين إسرائيليين في المنطقة الشمالية. وأضاف نتنياهو أن هذه العملية جاءت كجزء من الجهود المستمرة لتأمين الحدود الإسرائيلية وحماية المدنيين من التهديدات المتزايدة.

وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل بحزم مع أي تهديدات تطرأ.