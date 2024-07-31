البرهان يطالب أمريكا والسعودية بالحديث مع حكومة السودان لوقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، السعودية والولايات المتحدة إلى الحديث مع الحكومة السودانية.



ونقلت صحيفة "السوداني" عن البرهان، قوله إن "السعودية والولايات المتحدة ينبغي عليهما الحديث مع حكومة السودان، وأن تقر بسيادتها والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب إذا أرادوا المساعدة في تحقيق السلام".



جاءت تصريحات البرهان، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات من طلبة كليات عسكرية، أكد خلالها أن "أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه".



في السياق ذاته، طالب البرهان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، بعدم "تبني أي رؤية للمتمردين والتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة".



واستبعد البرهان أن تتوقف الحرب و"العدو متواجد في منازل المواطنين ومحاصر بابنوسة وقرى الجزيرة والفاشر، طالما يتواجد المتمردون (قوات الدعم السريع) في هذه المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، أن مضاداتها الأرضية تصدت اليوم لـ"مسيرتين معاديتين" استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في القوات السودانية.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها"، إلا أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي كان يحضر الاحتفال، نجا من الهجوم.

أول تصريح للبرهان بعد نجاته: الحرب مستمرة طالما العدو في منازل المواطنين



يذكرأن قال رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في جبيت، في أول تصريح له بعد محاولة اغتياله الفاشلة: "خرجنا جميعا للانتصار أو الموت، الحرب مستمرة وسنواصل ما دام العدو في منازل المواطنين".

وأضاف موجها حديثه لحميدتي: "لو رأسك كبير نحن بنساوي ليك" في الإشارة تهديديه له بالقتل.

وأشارالبرهان، إلى أن السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة وليس هناك مفر من خوض المعركة، والمفاوضات يجب أن تحترم الدولة السودانية وتأخذ رأيها في الاعتبار أولاً.

وأكد أن الحرب مستمرة وسنواصل ما دام العدو في منازل المواطنين.