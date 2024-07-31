العثور على جثة فؤاد شكر بين الحطام في الضاحية الجنوبية لبيروت

ياسر رشاد - القاهرة - أكّد مصدر مقرّب من حزب الله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، العثور على جثّة القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، بعد مقتله في غارة اسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إنه تمّ العثور على جثته تحت ركام المبنى المستهدف.

كما أكد مقتل شكر في الغارة، بعدما كان الجيش الاسرائيلي أعلن في بيان ليل الثلاثاء القضاء على شكر، واصفا إياه بأنه «القيادي العسكري الأبرز في منظّمة حزب الله الإرهابيّة ومسؤول الشؤون الاستراتيجيّة فيها».

واستهدفت إسرائيل شكر في عملية الاغتيال، مساء الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»، رداً على هجوم مجدل شمس في الجولان الذي أدى لمقتل 12 طفلاً والزي اتهمت الحزب بشنه.

وسقط في استهداف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية 3 قتلى بينهم طفلان و74 جريحا، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أنها تلك الحصيلة غير نهائية.

نتنياهو يعلن المسئولية عن اغتيال اسماعيل هنية فى طهران

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يخضع للضغوطات ، مشيراً إلى أن استراتيجيته في مواجهة حماس لن تتغير ، كما أوضح نتنياهو أن إسرائيل تحت قيادته نفذت عمليات استراتيجية رئيسية تشمل قتل مسؤول حماس إسماعيل هنية والسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأضاف نتنياهو أن هذه الإجراءات تعكس التزام إسرائيل الثابت بأمنها واستقرارها، وأن اتخاذ القرارات الصارمة هو جزء من استراتيجيتها للحفاظ على أمن المواطنين وضمان تحقيق أهدافها العسكرية.

نتنياهو: مسؤولية قتل فؤاد شاكر في لبنان وتأكيد استهدافه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قد نفذت عملية قتلت خلالها فؤاد شاكر، نائب الأمين العام لحزب الله، الذي كان مسؤولا عن الهجمات الأخيرة على الشمال الإسرائيلي.

في تصريح رسمي، أكد نتنياهو أن شاكر كان يشغل منصبا بارزا في حزب الله وكان له دور رئيسي في تنفيذ الهجمات التي استهدفت مواطنين إسرائيليين في المنطقة الشمالية. وأضاف نتنياهو أن هذه العملية جاءت كجزء من الجهود المستمرة لتأمين الحدود الإسرائيلية وحماية المدنيين من التهديدات المتزايدة.

وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل بحزم مع أي تهديدات تطرأ.