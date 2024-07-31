مخاوف بين اللاجئين الأوكرانيين في بولندا بعد إلغاء برنامج "40+"

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء IAR البولندية اليوم الأربعاء أن الكثير من اللاجئين الأوكرانيين مهددون بخطر التشرد عقب إنهاء بولندا سريان برنامج دعم اللاجئين الأوكرانيين داخل أراضيها.

ووفقا للوكالة فإن مئات اللاجئين الأوكرانيين مهددون بفقدان المأوى رفقة عائلاتهم، مشيرة إلى أن المنظمات المجتمعية تدق ناقوس الخطر بشأن عواقب إنهاء البرنامج.

ولفتت إلى أنه في السابق كان يتم دفع 40 زلوتي ما يعادل "10 دولارات" يوميا للبولنديين الذين يستقبلون لاجئين أوكرانيين في منازلهم، إلا أنها توقفت الآن تماما كالمدفوعات التي كانت تقدم للاجئين الأوكرانيين لمرة واحدة بقيمة 300 زلوتي (حوالي 75 دولارا).

وأضافت الوكالة أن "الحكومة البولندية أوضحت عند اقتراحها إلغاء مخصصات "40 +"، بسبب صعوبات في ضمان موثوقية النظام، حيث كان هناك تزايد في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الأوكرانيين أنفسهم، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانوا يستضيفون أفرادا من عائلاتهم للحصول على مزيد من المساعدات".

وهذا وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن إلغاء برنامج "40+" دون تقديم دعم كاف للأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات النفسية وحالات أخرى قد تؤدي إلى تدهور ظروف معيشة هؤلاء اللاجئين، الذين يعانون بالفعل من أوضاع صعبة.

وخلصت الوكالة إلى أن غياب برامج الإسكان يزيد من خطر التشرد بين اللاجئين الأوكرانيين ويقلل من فرص اندماجهم في المجتمع البولندي.

ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، أوكرانيا إلى أن تشعر بالامتنان لأن بولندا وفرت اللجوء لملايين الأوكرانيين. ووفقا له، فإن بولندا ساعدت أوكرانيا أكثر من غيرها.

كما أغلقت السلطات البولندية، في شهر سبتمبر 2023، مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بالقرب من العاصمة وارسو.

هذا وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن اللاجئات الأوكرانيات يواجهن خطرا جديا بأن يصبحن ضحايا للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في أوروبا.