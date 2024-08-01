طقس صيفي رطب على لبنان خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي رطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع احتمال تساقط الرذاذ ليلاً على المرتفعات الشمالية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر.