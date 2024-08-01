أتراك وعراقيون يؤدون صلاة الغائب على هنية ومرافقه

ياسر رشاد - القاهرة - أدى عدد من المصلين داخل جامع أبو حنيفة في العاصمة العراقية بغداد، وفي ساحة الديمقراطية وسط مدينة عنتاب التركية، صلاة الغائب على أرواح الشهداء والشهيد القائد إسماعيل هنية ومرافقه.

صلاة الغائب على هنية في تركيا

شركات الطيران الأوربية و الأمريكية ألغت رحلاتها

وقالت قناة الـ 12 الإسرائيلية إن العديد من شركات الطيران الأوربية و الأمريكية ألغت رحلاتها إلي إسرائيل حتى إشعار آخر.

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه لن يخضع للضغوطات، مشيراً إلى أن استراتيجيته في مواجهة حماس لن تتغير، كما أوضح نتنياهو أن إسرائيل تحت قيادته نفذت عمليات استراتيجية رئيسية تشمل قتل مسؤول حماس إسماعيل هنية والسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأضاف نتنياهو أن هذه الإجراءات تعكس التزام إسرائيل الثابت بأمنها واستقرارها، وأن اتخاذ القرارات الصارمة هو جزء من استراتيجيتها للحفاظ على أمن المواطنين وضمان تحقيق أهدافها العسكرية .

صلاة الغائب على هنية في تركيا