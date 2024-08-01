أنصار الله تعرب عن تعازيها في استشهاد هنية و شكر

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية، اليوم الأربعاء، تعازيها لحركة حماس وحزب الله، بعد استشهاد إسماعيل هنية و فؤاد شكر.

بيان أنصار الله بعد استشهاد إسماعيل هنية و فؤاد شكر

وقال زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في بيان له : “ ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد الأخ المجاهد الكبير القائد الإسلامي شهيد الأمة الإسلامية عموما وشهيد فلسطين والقدس إسماعيل هنية رحمه الله وهنيئا له الشهادة بعد مسيرة طويلة حافلة بالجهاد والعطاء والإسهام الكبير في إقامة بنيان الحركة الإسلامية التي رفعت راية الجهاد ووقفت بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم الصابر المجاهد حتى حققت الانجازات الكبيرة وأصبحت بمعونة الله تعالى جبهة صلبة وقوية في وجه الإجرام الصهيوني، وتوج الشهيد رحمه الله عطاءه وجهاده بخير ختام وهو الشهادة في سبيل الله تعالى”.

وأضاف زعيم أنصار الله : “ في هذا المقام نتوجه إلى أسرته الكريمة المضحية في سبيل الله بأحر التعازي وخالص المواساة وإلى حركة المقاومة الإسلامية حماس وإلى كل المجاهدين والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء”.

وشدد زعيم أنصار الله على أن العدو الإسرائيلي بجريمة الاستهداف للأخ العزيز المجاهد الكبير إسماعيل هنية رحمه الله لن يحقق شيئا من آماله بكسر المقاومة وإخماد الروح الجهادية والإرادة الفولاذية للإخوة المجاهدين في فلسطين وفي كل جبهات الإسناد بل ستكون حافزا أكبر على الصمود والثبات والتفاني في سبيل الله تعالى والتنكيل بالعدو المجرم، وقد تورط العدو المجرم بالاستهداف للشهيد لينقل المعركة إلى مستوى أوسع وأبعاد أكبر تكون عواقبها على العدو بإذن الله وخيمة، ولن نألو جهدا بإذن الله وبالتعاون مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة في الانتقام للشهيد وسائر الشهداء ولمظلومية الشعب الفلسطيني، ولإسناد إخوتنا المجاهدين الأعزاء في قطاع غزة والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية يرتكبها العدو الإسرائيلي باشتراك أمريكي على مدى عشرة أشهر.

وتابع بيان زعيم أنصار الله : "كما نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرة الشهيد المجاهد القائد السيد فؤاد شكر رحمه الله الذي قضى نحبه على طريق القدس وإلى حزب الله وأمينه العام حفظه الله وجماهيره الوفية الأبية والشعب اللبناني ومحور الجهاد والمقاومة وإلى الأمة الإسلامية، فهذا الشهيد العزيز هو من فرسان الإسلام وحملة الرايات، مؤكدين وقوفنا التام مع إخوتنا ورفاق دربنا في الجهاد ونصرة الأقصى وفلسطين حتى تحقيق النصر والفتح الموعود".

واختتم زعيم حركة أنصار الله قائلا : "مهما بلغت التضحيات فإن العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الإسرائيلي وكيانه المؤقت وذلك وعد الله تعالى لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والعاقبة للمتقين".