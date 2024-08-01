عاجل.. إيران تستعد لتوجيه ضربة رباعية إلى تل أبيب وحيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، بأن قائد القوات المسلحة علي الخامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر بضرب "إسرائيل" مباشرة ردا على اغتيال هنية.

وأضافت الصحيفة، أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا ومن بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى ضرر بالكيان.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن الخامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب، وإيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.