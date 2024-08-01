جيش الاحتلال يدعم القبة الحديدية ببطاريات إضافية شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر تابعة للمقاومة، إن جيش الاحتلال نقل عدد من البطاريات الإضافية من نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بشكل عاجل إلى شمال إسرائيل .

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن .

إيران تستعد لتوجيه ضربة رباعية إلى تل أبيب وحيفا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، إن قائد القوات المسلحة علي الخامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر بضرب "إسرائيل" مباشرة ردا على اغتيال هنية.

وأضافت الصحيفة، أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا ومن بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى ضرر بالكيان.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن الخامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب، وإيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.



