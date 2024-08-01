حدث أمني في الخليل وتواجد مكثف لجنود الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية، إن حدث أمني خطير وقع بالقرب من جسر بيت كاحل بالخليل وتواجد مكثف لقوات الاحتلال بالمكان .

وأعلن قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدينة الخليل وقراها مناطق عسكرية مغلقة بشكل رسمي .

حركة حماس

ونعت حركة حماس، القيادي فؤاد شكر "الحج محسن" الذي ارتقى إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال أمس في بيروت.

وقالت حماس في بيانها: نتقدم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأحر التعازي والمواساة إلى الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان الشقيق، باستشهاد: القائد الجهادي الكبير فؤاد علي شكر (الحاج محسن) الذي ارتقى إثر عملية اغتيال غادرة نفّذها جيش الاحتلال المجرم أمس في بيروت.

وأضاف بيان حماس: لقد ارتقى القائد الجهادي الكبير فؤاد علي شكر شهيداً مجاهداً مضحياً، في أشرف المعارك وأعظمها، على طريق القدس ودرب التحرير، في معركة طوفان الأقصى المباركة، التي جسدت بالدماء وحدة أحرار الأمة وشرفائها، وكان للشهيد دور مهم في بناء وتعزيز جبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعم وإسناد شعبنا ومقاومتنا خلال معركة طوفان الأقصى.

وجددت حماس، إدانتها للعدوان الصهيوني الذي ينتهك سيادة وأمن دول المنطقة، ونؤكد أن أفعال الصهاينة الغادرة لن تفلح في ثني قوى المقاومة عن الاستمرار في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم في معركته من أجل التحرر ودحر الاحتلال عن أرض فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.