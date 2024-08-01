فرنسا تبلغ حزب الله خطورة الهجوم على إسرائيل ولبنان يرد

ياسر رشاد - القاهرة - فرنسا أبلغت حزب الله أن إسرائيل سترد بقوة هائلة على أهداف حيوية في لبنان، كرد على أي هجوم يكسر فيه حزب الله قواعد الاشتباك، وذلك حسب وسائل لبنانية.

وأضافت الوسائل، أن حزب الله رد بأن السبيل الوحيد لتجنب الحرب المفتوحة هو ابتلاع تل ابيب لرد الحزب المرتقب على عدوان الضاحية الجنوبية ووقف العدوان على قطاع غزة

أوامر بضرب تل أبيب

في وقت سابق، أفادت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، بأن قائد القوات المسلحة علي الخامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر بضرب "إسرائيل" مباشرة ردا على اغتيال هنية.

وأضافت الصحيفة، أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا ومن بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى ضرر بالكيان.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن الخامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب، وإيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.