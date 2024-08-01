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البنتاجون يحشد 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت واشنطن بوست عن مسؤول في البنتاجون، بأنه تم حشد 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

 

مسؤولين إيرانيين

وقالت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، إن قائد القوات المسلحة علي الخامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأمر بضرب "إسرائيل" مباشرة ردا على اغتيال هنية.

 

وأضافت الصحيفة، أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا ومن بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى ضرر بالكيان.

وأوضحت  نيويورك تايمز، أن الخامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب، وإيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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