الأمم المتحدة: تصعيد خطير في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، يوم الأربعاء، إن الهجمات الأخيرة في لبنان وإيران وإسرائيل تمثل تصعيدًا جادا وخطيرا للتوترات في المنطقة.

وقالت دي كارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الهجمات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية تمثل تصعيدًا جادا وخطيرا".

مقتل السيد محسن

وأكدت حركة حزب الله اللبنانية مقتل السيد محسن، المعروف أيضًا باسم فؤاد شكور، بعد غارة للقوات الإسرائيلية في بيروت يوم الثلاثاء. وجاءت الغارة الإسرائيلية عقب هجوم صاروخي مزعوم من حزب الله على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران؛ حيث وصل للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".

فيما حذّرت الحكومة الإسرائيلية إيران من أنها "ستتحمل عواقب أي تصعيد ينتج عن أفعالها"، وأكدت أن "المواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستتواصل".

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن إدانة موسكو الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اغتيال هنية، بأنه "جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وتهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".