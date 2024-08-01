شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي يؤكد لرئيس النيابة الإدارية دور الهيئة في تحقيق العدالة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأعرب فوزي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار عبد الراضي صديق على الزيارة، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والنيابة الإدارية، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة والشفافية والحفاظ على سيادة واحترام القانون في المجال الذي تختص به هيئة النيابة الإدارية.



حضر اللقاء كل من المستشار سعد مزيد النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المجلس الأعلى، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار عبد الراضي صديق بالتهنئة للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على منصبه الجديد، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه.