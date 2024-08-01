شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصري الديمقراطي يستقبل الوزير المفوض للسفارة الصينية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، وردة يانج، الوزير المفوض للسفارة الصينية بالقاهرة وسامية دو بنج يو، الملحق بالقسم السياسي بالسفارة.



وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات والأوضاع الحالية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة، وأكد الطرفان تطابق وجهات النظر بشأن أهمية الوصول لتسوية عادلة، كما تطرق الحديث عن الدور الصيني المتنامي في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي فضلا عن دورها الثقافي.

أعرب ممثلو السفارة الصينية عن تقديرهما لقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ودوره في الحياة السياسية المصرية.

يأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد من أحزاب دول شمال إفريقيا إلى الصين، مثّل المصري الديمقراطي الاجتماعي فيه، المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، لحضور مؤتمر الإحاطة عن الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ببكين فى الفترة ما بين يومي ١٥ و ١٨ يوليو.

وجه باسم كامل الشكر للجانب الصيني وأكد الطرفان حرصهما على تعميق العلاقات وتعزيز التبادل الثقافي.

حضر اللقاء، أسماء نور، الأمين العام المساعد، محمد خليل أمين التنظيم، منى شماخ أمين الإعلام، نورا عبد الستار عضو الهيئة العليا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.