شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مناقشة الحوار الوطنى للقضايا بدون خطوط حمراء أثرى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، وأصبح معبرا عن نبض الشارع المصرى، خاصة وأنه يتمتع بكونه حوار جاد على مدار سنتين ارتقى وتطور بشكل كبير جدا حتى أفرز في المرحلة الأولى توصيات مهمة جدا تخدم مصلحة المواطنين فى العديد من الملفات الحيوية.



وأكد هندى، في تصريح لـ"الخليج 365" أن أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل السلطة التنفيذية مع القوى السياسية والنقابات والمجتمع الأهلي لنقل نبض الشارع، وأصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، ولعب ولا يزال دورا مهمًا فى تعزيز التلاحم الشعبى خلف الدولة المصرية، وسيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الحوار الوطنى يناقش القضايا و الملفات المختلفة بدون خطوط حمراء، وهو ما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية بشكل كبير، ونجح نجاحا كبيرا فى تحريك الأحزاب السياسية الفاعلة فى البلاد والمؤثرة، فهو لم يعزز فقط الأحزاب السياسية، بل عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة، مشيدا بتبنى الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامجها الجديد وهو ما يؤكد أن الحوار أصبح لاعبا أساسيا فى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.