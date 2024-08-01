اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران. وتحدثت عن تعليمات للسفارات الإسرائيلية برفع حالة التأهب والطلب من الدبلوماسيين تجنب الأماكن المزدحمة.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان المؤسسة الأمنية تستعد لمجموعة من الردود المحتملة تشمل محاولات لاختراق الحدود الشمالية.
واوضحت بان مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزراء استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنية.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لمجموعة من الردود المحتملة تشمل محاولات لاختراق الحدود الشمالية من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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