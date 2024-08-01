نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين بالبنتاغون لم تذكر أسماءهم أن خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول واثنين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وفي وقت لاحق، أعلن البنتاغون أنّ القضاء الأميركي أبرم مع العقل المدبّر لاعتداءات 11 أيلول خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين اتّفاقات للإقرار بذنبهم بالتّهم الموجهة إليهم.
واعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إنّ "الشروط والأحكام المحدّدة لاتّفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامّة في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: 3 متهمين بالتخطيط لهجمات 11 ايلول وافقوا على الاعتراف بالذنب في جوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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