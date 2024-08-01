فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد ولاحتواء الأمر

اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن دبلوماسي غربي، الى ان الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد ولاحتواء الأمر، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.

ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين، بان مستقبل الصراع قد يعتمد على حسابات ايران أكثر من حسابات إسرائيل.