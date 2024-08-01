اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن دبلوماسي غربي، الى ان الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد ولاحتواء الأمر، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين، بان مستقبل الصراع قد يعتمد على حسابات ايران أكثر من حسابات إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد ولاحتواء الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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