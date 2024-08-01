ردا على اغتيال إسماعيل هنية.. «نيويورك تايمز»: خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن خامنئي أصدر أوامره خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موضحين أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

وأضاف المسؤولون أن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير، مؤكدين أن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

وأفادت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، بأن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".