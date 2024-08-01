السفير حسام زكي يؤكد للمبعوث الامريكي للسودان على اهمية تضافر الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية



ياسر رشاد - القاهرة - استقبل السيد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ظهر اليوم الاربعاء ٢٠٢٤/٧/٣١

السيد توم بيريللو المبعوث الأمريكي للسودان، حيث تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع الجاري في السودان والتشاور حول سُبل إنهاء الأزمة.



صرح السفير حسام زكي بأن اللقاء تركز على الإعداد لاجتماعات وقف إطلاق النار المقرر عقدها في جنيف خلال شهر أغسطس القادم، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية فيما يخص الأزمة في السودان من ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ووحدة جمهورية السودان وسيادة وسلامة أراضيها.



ومن جانبه، قام السيد بيريلو باطلاع السفير حسام زكي على الجهود التي يقوم بها المبعوث الأمريكي لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية بشكل مستمر والاستماع إلى تقييم الجامعة العربية فيما يخص إنهاء هذا الصراع.



بدوره أكد الأمين العام المساعد على استعداد الجامعة العربية للاضطلاع بدورها بشكل كامل وتقديم أي تعاون من شأنه الخروج بالسودان من هذه الأزمة الغير مسبوقة.