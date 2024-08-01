مندوب إيران في الأمم المتحدة: اغتيال هنية بدعم استخباراتي أميركي

ياسر رشاد - القاهرة - قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني في كلمة بجلسة طارئة لمجلس الأمن، يوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، يعد انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية، وإسرائيل اغتالته بدعم استخباراتي أميركي.

ودعا مجلس الأمن "لإدانة السلوك الإسرائيلي بعد اغتيال هنية"، و"النظر في فرض عقوبات على إسرائيل".

طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس

وشدد على أن "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية".

واغتيل هنية الأربعاء في طهران في غارة حمّلت "حماس" وإيران المسؤولية عنها لإسرائيل، ووعدتا بالثأر لمقتله، ما أثار مخاوف من توسع النزاع في المنطقة في خضم الحرب في غزة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤولين إيرانيين، مساء الأربعاء، أن المرشد علي خامنئي أمر بالرد بشكل مباشر على إسرائيل بسبب اغتيال هنية.

وأفاد ثلاثة مسؤولين إيرانيين، ومن بينهم اثنان من الحرس الثوري، بأن خامنئي أصدر الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان طهران مقتل هنية.

غير الواضح مدى القوة التي سترد بها إيران

وأبرزت "نيويورك تايمز" أنه من غير الواضح الآن مدى القوة التي سترد بها إيران، وما إذا كانت ستنفذ هجوما متوازنا لتجنب التصعيد.

وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن "القادة العسكريين الإيرانيين يفكرون في هجوم مشترك بطائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب الضربات على أهداف مدنية".