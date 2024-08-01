عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الطلب على الشراء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف أمير رزق، عضو شعبة الذهب، أسباب زيادة أسعار الذهب رغم انخفاض الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، ونزول شرائه بنسبة 16 في المائة عن العام الماضى.



وقال "رزق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الذهب سيواصل ارتفاع سعره وفي خلال آخر العام سيصل ما بين 3 و4 آلاف جنيه، مبينا أن هناك توقعات بارتفاع أسعاره في 2026 وسيصل سعر الجرام إلى 5 آلاف جنيه.



وتابع: في مصر بالتحديد يزيد الطلب على الذهب مع ارتفاع الأسعار وعندما تهبط أسعاره الناس تخاف من الشراء.



وأوضح أنه عندما يرتفع السعر نجد إقبالا كبيرا على الشراء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية تدفع الناس للشراء، لكن حينما ينخفض مستوى الأسعار الإقبال ينخفض.