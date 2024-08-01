تقرير: خامنئي أمر بشن ضربة مباشرة على إسرائيل ردا على مقتل هنية



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

أصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أمرا لإيران بضرب إسرائيل مباشرة، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين تم إطلاعهم على الأمر.

وأصدر خامنئي الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إيران مقتل هنية، حسبما قال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة، بمن فيهم اثنان من أعضاء الحرس الثوري. وطلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل، التي هي في حالة حرب مع حماس في قطاع غزة، لم تعترف أو تنف قتل هنية، الذي كان في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان ، مشيرة إلى أن لإسرائيل تاريخا طويلا في قتل الأعداء في الخارج، بمن فيهم علماء نوويون إيرانيون وقادة عسكريون.

وخلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب في غزة، حاولت إيران تحقيق التوازن، والضغط على إسرائيل من خلال زيادة الهجمات بشكل حاد من قبل حلفائها ووكلائها في المنطقة، مع تجنب حرب شاملة بين البلدين.

وفي أبريل، شنت إيران أكبر هجوم علني على إسرائيل منذ عقود من العداء، حيث أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على غارة إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق أسفرت عن مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين، ولكن حتى استعراض القوة هذا لم يحدث سوى القليل من الضرر، وفقا للصحيفة.

وأصدر خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، تعليمات للقادة العسكريين من الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط لكل من الهجوم والدفاع في حالة توسع الحرب وضرب إسرائيل أو الولايات المتحدة إيران، حسبما قال المسؤولون.