اسشتهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - غزة-( د ب أ):



استهد عدد من الفلسطينيين ليل الأربعاء/الخميس، وأصيب آخرون بعد قصف إسرائيلي قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعد قصف الطيران الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل المخيم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وبحسب وفا، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 39 ألفا و445 شخصا، فضلا عن إصابة 91 ألفا و73 آخرين، مشيرة إلى ان آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.