اخبار العالم

جلسة مجلس الأمن.. ممثل أمريكا ينكر أي تورط في اغتيال هنية ويشير إلى تصعيد إيراني

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في بيانٍ خلال جلسة مجلس الأمن، نفى ممثل الولايات المتحدة مسؤولية بلاده عن عملية اغتيال إسماعيل هنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذه الحادثة.

وأضاف المندوب الأمريكي أن "هجمات إيران تزعزع الاستقرار وتزيد حدة التصعيد في المنطقة". وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت بالمسؤولية عن اغتيال هنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بنبأ عاجل، ونشرت صورة للقيادي الفلسطيني.

في السياق ذاته، وصفت حركة حماس الفلسطينية اغتيال إسماعيل هنية بأنه "حدث فارق وخطير" ينقل الصراع إلى أبعاد جديدة، محذرة من تداعياته الكبيرة على المنطقة.

من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني إن "الاغتيال تم على أراضينا وسنرد على إسرائيل بطريقة قاسية"، مضيفًا أن إسرائيل "مهدت الطريق لمعاقبتها بقسوة من خلال هذا العمل".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا