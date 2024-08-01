جلسة مجلس الأمن.. ممثل أمريكا ينكر أي تورط في اغتيال هنية ويشير إلى تصعيد إيراني



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في بيانٍ خلال جلسة مجلس الأمن، نفى ممثل الولايات المتحدة مسؤولية بلاده عن عملية اغتيال إسماعيل هنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذه الحادثة.

وأضاف المندوب الأمريكي أن "هجمات إيران تزعزع الاستقرار وتزيد حدة التصعيد في المنطقة". وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت بالمسؤولية عن اغتيال هنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بنبأ عاجل، ونشرت صورة للقيادي الفلسطيني.

في السياق ذاته، وصفت حركة حماس الفلسطينية اغتيال إسماعيل هنية بأنه "حدث فارق وخطير" ينقل الصراع إلى أبعاد جديدة، محذرة من تداعياته الكبيرة على المنطقة.

من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني إن "الاغتيال تم على أراضينا وسنرد على إسرائيل بطريقة قاسية"، مضيفًا أن إسرائيل "مهدت الطريق لمعاقبتها بقسوة من خلال هذا العمل".