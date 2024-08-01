بعد اغتيال إسماعيل هنية.. وزير الخارجية يحمّل إسرائيل مسئولية التصعيد في المنطقة

الشارقة - اميمة ياسر -

حمّل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية والاغتيالات السياسية، وطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية مساء الأربعاء، أكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، وأدان الوزيران في هذا الصدد الاغتيالات السياسية.

وشدد الوزيران على أن الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها، وأكدا إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني وانتهاكاتها لسيادة الدول.

وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد أكد الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة.