وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تبلغ لبنان وإيران استعدادها لحرب شاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر أطراف وسيطة، أنها مستعدة لحرب شاملة في الإقليم، وذلك بعد التهديد الأخير بضرب تل أبيب ردًا على عمليتيّ اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل "أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة."

وأضافت القناة أنه تم إصدار تعليمات للسفارات الإسرائيلية "برفع حالة التأهب وزيادة اليقظة ضمن الاستعداد للرد الإيراني."

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن سكان تل أبيب بدأوا في تخزين الغذاء لعدة أيام صعبة، في أعقاب الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال المسؤولون الإيرانيون، إن خامنئي أصدر أوامره خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موضحين أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

وأضاف المسؤولون أن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير، مؤكدين أن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أن طهران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

وكان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، قد أعلن أن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

وأفادت هيئة البث العبرية، أمس الأربعاء، بأن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".