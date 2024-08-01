الكلاب تسبب أزمة في هبوط الطائرات بمطار الوادي الجديد وإجراءات قبل وصول طائرة اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تسببت الكلاب الضالة في أزمة في منطقة هبوط الطائرات بمطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بسبب انتشارها في محيط منطقة الهبوط.

فيما أرسلت إدارة الأزمات والكوارث بمطار الخارجة خطابا رسميا لمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد مفاده وجود حيوانات ضالة بمحيط منطقة هبوط الطائرات مما يعرقل حركة الطائرات ويهدد سلامة الركاب وتعطيل الانتقال والعودة الى المحافظة عن طريق الطيران .

من جانبه أكد الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تشكيل لجنة ثلاثية من أطباء المديرية للاستجابة السريعة لإدارة الأزمات والكوارث بمطار الخارجة والذي تضرر في الفترة الاخيرة من وجود بعض الحيوانات الضالة بمحيط منطقة هبوط الطائرات مما يعرقل حركة الطائرات ويهدد سلامة الركاب وتعطيل الانتقال والعودة الى المحافظة عن طريق الطيران.

أوضح عصام، أن اللجنة ثلاثية بإشراف مدير الإدارة البيطرية بمركز الخارجة الدكتورة ميرفت ميلاد، وعضوية دكتورة أماني صفوت، فتحي نعيم، وممثل عن مركز ومدينة وهو نائب رئيس وممثل من جهاز شئون البيئة توجهت على الفور لمطار الخارجة وقبل وصول طائرة اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس الجاري، اتخذت عدة إجراءات تمثلت في توفير المادة السامة من خلال مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وإعداد الطعوم من خلال مسؤولي الادارة البيطرية بالخارجة مع وضع الطعوم المسممة بالأماكن بمعرفة رجال المطار مع ملاحظة التهامها من قبل الحيوانات الضالة مع متابعة النافق من الحيوانات الضالة ودفنها بالدفن بعد وضع المطهرات والجير الحي تحت إشراف مسؤولي جهاز شئون البيئة.

ومطار الخارجة هو مطار محلي تم إنشاءه عام 1962م بمعرفة مؤسسة تعمير الصحارى على مساحة تقريبية حوالي 850 فدان. تم تطوير المطار عام 1989م حيث تم إنشاء مبنى صغير للعمل كصالة سفر وتم تطويره مرة اخرى و وجرى إنشاء صالة كبار الزوار و إطالة الممر الى 3500 متر. ويبعد مطار الخارجة حوالى 7 كم من مدينة الخارجة.