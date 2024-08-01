المئات يشيعون جثامين 4 أشقاء قتلهم والدهم بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شيع المئات من أهالي قرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين الأربع أشقاء المقتولين على يد والدهم بقرية حلابة في قليوب.

خرجت الجثامين بعد إنهاء أعمال التشريح بمعرفة الطب الشرعي بمستشفى بنها العام إلى مسجد القرية وتم تشييعهم الى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وكانت قد شهدت قرية حلابة التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة كان ضحيتها أربعة أشقاء قتلهم والدهم، وهم كل من جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الأب مرتكب الواقعة كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل جعلته يقدم على ارتكاب تلك الواقعة البشعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.