إذاعة الوادي الجديد تستضيف المهندسة آية جمال في برنامجها الجديد "سوق على مهلك"



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

المهندسة " آية " خريجة كلية الهندسة الميكانيكية جامعة المنيا، بدأت مشوارها العملي عقب تخرجها مباشرة من الجامعة قسم هندسة السيارات والجرارات وحصلت على درجة الماجستير في تخصصها.

تؤكد المهندسة " آية جمال أحمد، أنها تعمل حاليا مساعد مدرب بكورسات تدريبية في مجال الهندسة الميكانيكية ثم جرى ترقيتها إلى مدرب معتمد هندسي Technical trainer ، وتصل مدة خبرتها على 3 سنوات في مجال هندسة السيارات والجرارات.

تقول ""إية " ، إنها تفضل أن تكون مميزة في مجالها وأنها واجهت تحديات كبيرة خاصة مع التحاقها بكلية الهندسة قسم هندسة السيارات بسبب ادعاءات البعض أنها كفتاة لن تستطيع تحمل دراسة الكلية ولكنها تجاوزت كل هذه الادعاءات والتحقت بدورات تدريبية عملية في مجال صيانة السيارات ونجحت بالفعل وحاليا أعمل " مهندس دعم فني " في مركز خدمة شهير.

فيما بدأت إذاعة الوادي الجديد، تنفيذ خطتها البرامجية، من أبرزها برنامج " سوق على مهلك" يوميا الساعة 6.45 صباحًا.

وقال الإذاعي أحمد نافع، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن البرنامج من إعداد وتقديم الزميل الإذاعي محمد بدر الدين، مسئول التنفيذ بالإذاعة، ويستضيف المهندسة آية جمال أحمد، خبيرة ومهندسة سيارات، لتوعية قائدي المركبات بالطرق الصحيحة للصيانة وأهميتها وقواعد وآداب وسلوكيات القيادة بالإضافة لقيادة النساء وكيفية التصرف في المواقف الطارئة والمفاجئة.



وأكد نافع، أن الإذاعة بدأت تنفيذ خطة برامجية طموحة، تشمل تقديم حزمة متنوعة من البرامج الجديدة، والتي تذاع لأول مرة عبر الأثير، بالإضافة إلى تقديم جرعة تثقيفية بناء على الخطة العامة والسياسية الإعلامية، التي جرى إقرارها خلال اجتماع مديري الإذاعات للشبكة الإقليمية برئاسة الإذاعي مدحت فهمي، رئيس الشبكة الإقليمية، ونائب رئيس الشبكة الإذاعي أحمد إبراهيم، وبإشراف وتوجيهات رئيس الإذاعة المصرية الإذاعي محمد نوار.