مصرع خمسة أطفال وإصابة أخرون في تصادم حافلة مدرسية بقطار

ياسر رشاد - القاهرة - وقع خمسة أطفال ضحايا حادث مؤلم في جنوب إفريقيا، نتيجة تصادم قطار وحافلة مدرسية أودت بحياة 5 أطفال وإصابة 20 أخرون.

ووفق لوكالة الانباء القطرية "قنا"، فقد أفادت وزارة النقل في بيانها، إن الحادث وقع قرب قرية مافوبي المجاورة لمدينة ميدلبيرج على بُعد نحو 180 كيلومتراً شمال شرق مدينة جوهانسبرج.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان لها :"إن حادثاً مأسوياً وقع عند معبر للسكك الحديدية شمل قطارًا وحافلة..أسفر عن مقتل خمسة أطفال وإصابة 20 آخرين"، مشيرة إلى أن سبب الحادث لم يتم الكشف عنه حتى الآن، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

يشار إلى أن 12 طفلا لقوا حتفهم خلال يوليو الماضي عندما انقلبت حافلة مدرسية صغيرة واشتعلت فيها النيران بعد أن صدمتها سيارة أخرى بالقرب من جوهانسبرج.