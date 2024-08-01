عملية احتيال على وزارة الدفاع الروسية.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنها تحقق في عمليات احتيال قامت بها شركة تدعى "فوينتورج" أثناء تنفيذها عقود وزارة الدفاع.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، يعتقد المحققون أن الرئيس التنفيذي للشركة وبعض الموظفين اتفقوا مع أشخاص من خارج الشركة في عام 2019 على الاحتيال على وزارة الدفاع من خلال فرض سعر مرتفع بشكل مفرط على إمدادات حقائب المستلزمات العسكرية، حسبما قالت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية.

وقالت المتحدثة "نتيجة لهذه الإجراءات، لحقت أضرار مالية كبيرة بوزارة الدفاع الروسية والميزانية الروسية".

وقالت إن الرئيس التنفيذي لشركة فوينتورج وشخص آخر تم اعتقالهما واتهامهما بالاحتيال.