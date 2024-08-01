سوريا: استمرار استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية يشعل المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الخميس، أنَّ استمرار استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية وعدم انصياعها لدعوات الدول الأعضاء لوقف مجازرها قد يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.

وقال "الضحاك"، في إحاطة أمام مجلس الأمن: "سوريا تحذر من أن استمرار استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية وعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة ولدعوات الدول الأعضاء لوقف مجازره قد يقود إلى إشعال المنطقة برمتها وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتابع: "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يعبر عن عقلية الكيان ويمثل رده على ما يسمى خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم تضمينها في قرار مجلس الأمن 2735"، مشيرًا إلى أن "سوريا تؤكد مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجريمة النكراء التي شهدتها بلدة مجدل شمس، والتي وظفها الاحتلال لمواصلة اعتداءاته على دول المنطقة".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي اقترف قبل أيام جريمة بشعة جديدة تمثلت بعدوانه الغادر على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن استشهاد 12 طفلاً وإصابة عدد من المدنيين السوريين".

وواصل: "مجرمو الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرروا المضي في اعتداءاتهم الدموية لإشعال المنطقة والزج بها في أتون حرب واسعة مستفيدين من الدعم الأمريكي غير المحدود".