انخفاض الحرارة مع رياح.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

يأتي هذا مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، كما تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.



وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 22:16 والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 18:55و الجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:09

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 44 34 80 30

دبي 44 34 80 20

الشارقة 44 34 85 30

عجمان 43 34 85 20

أم القيوين 43 33 85 35

رأس الخيمة 44 35 70 40

الفجيرة 36 33 85 70

العـين 44 33 50 20

ليوا 45 33 60 20

الرويس 40 30 70 50

السلع 39 31 60 30

دلـمـا 41 32 65 35

طنب الكبرى 39 33 80 50

طنب الصغرى 39 33 80 50

أبو موسى 38 33 80 60.