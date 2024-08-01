قصف إسرائيلي قرب مخيم المغازي وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الليلة التي توافق 1 أغسطس، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرون بعد القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد أفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

وشهد أمس إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكر مراسل “وفا”، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم العروب عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت في المخيم تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39445 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.