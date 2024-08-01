المرشد الإيراني يؤم صلاة الجنازة على "هنية".. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال تقرير تلفزيوني إيراني، إنَّ المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على زعيم حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس.

وأضاف أنَّ الجنازة ستقام في العاصمة الإيرانية طهران، حسب رويترز.

واُغتِيل هنية في طهران، في وقت مبكر من أمس الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل والمزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة بمنطقة الشرق الأوسط.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناءً على طلب إيران، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.



