اخبار العالم

المرشد الإيراني يؤم صلاة الجنازة على "هنية".. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال تقرير تلفزيوني إيراني، إنَّ المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤم صلاة الجنازة على زعيم حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس.

وأضاف أنَّ الجنازة ستقام في العاصمة الإيرانية طهران، حسب رويترز.

واُغتِيل هنية في طهران، في وقت مبكر من أمس الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل والمزيد من المخاوف من اتساع رقعة الصراع في غزة بمنطقة الشرق الأوسط. 

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناءً على طلب إيران، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس. 


 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا