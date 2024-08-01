شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مبادرات أساسية للتحالف الوطنى تخدم ملايين المواطنين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده التنموية ودوره في دعم المصريين ولاسيما الأسر المصرية الأولى بالرعاية، وذلك من خلال المبادرات التى تقوم بها فى مبادرات التحالف والتى تتمثل فى:

1.مبادرة "كتف فى كتف" والتي تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

2.مبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا.

3. مبادرة إعادة إعمار المنازل، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزاوج.

4. مبادرة فرح قلبى ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا.

5.مبادرة المولد النبوى الشريف، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

6. مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.

7. إطلاق قوافل ستر وعافية إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.



8- مبادرة "إيد واحدة " و التي انطلقت رسميا السبت 27 يوليو لتكون أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون. وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.



9 -أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرا مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر وجاءت المبادرة لتحقيق اهدافه واضحه لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع ،تهدف الحملة، التي يستهدفها الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.