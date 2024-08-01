الشرطة المغربية اوقفت أربعة أشخاص وحجزت 41 ألفا و120 قرصا مهلوسا

تمكنت عناصر الشرطة المغربية بولاية أمن طنجة شمال البلاد من "حجز 41 ألفا و120 قرصا مهلوسا في عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية".

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في بيان أن "عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من حجز 41 ألفا و120 قرصا مهلوسا في عملية أمنية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 36 و62 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضافت أن "تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في سياق تعميق البحث مع شخص تم ضبطه يوم السبت المنصرم بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من مدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 9983 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة".

كما أوضحت أن "عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم الموقوفين بمدينة طنجة مكنت من العثور بحوزتهم على شحنات مهمة من المؤثرات العقلية من بينها 3 آلاف قرص مهلوس من نوع إكستازي، و38 ألفا و120 قرصا مخدرا من نوعي ريفوتريل وطرانكيمازين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي".

وأكدت أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.