القضاء البريطاني وجه لفتى عمره 17 عاماً تهمة قتل ثلاث طفلات

اعلنت النيابة العامة البريطانية، أنّها "وجّهت إلى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً تهمة قتل ثلاث طفلات ومحاولة قتل 10 أشخاص آخرين خلال هجوم بسكين في إنكلترا مطلع الأسبوع".
واشارت النيابة العامة في بيان، الى أنّ "النيابة العامة الملكية أذنت لشرطة ميرسيسايد بتوجيه الاتّهام إلى فرد ذكر يبلغ من العمر 17 عاماً ويتحدّر من بانكس في لانكشاير".
وأضافت أنّ الفتى يواجه "ثلاث تهم بالقتل وعشر تهم أخرى بمحاولة القتل، في أعقاب الحدث المأسوي الذي وقع في ساوثبورت هذا الأسبوع".
ووقعت المأساة الإثنين في مدرسة للرقص خلال نشاط لأطفال تراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاماً محوره أعمال النجمة الأميركية تايلور سويفت.
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