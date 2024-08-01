بوليانسكي: مقتل هنية يمثل ضربة لمفاوضات الوساطة بين حماس وإسرائيل بشأن الاسرى

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يمثل ضربة لمفاوضات الوساطة بين الحركة وإسرائيل بشأن الرهائن المحتجزين في غزة".

واشار بوليانسكي في إحاطة أمام مجلس الأمن، الى أنه "تم تنفيذ هذا الهجوم الاستفزازي في الوقت الذي كان فيه زعيم حماس في إيران بدعوات رسمية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف، "كان ينبغي على أولئك الذين يقفون وراء هذا الاغتيال السياسي أن يدركوا مدى خطورة العواقب التي يمكن أن تترتب على المنطقة بأكملها. لقد تم توجيه ضربة خطيرة في المقام الأول إلى مفاوضات الوساطة بين حماس وإسرائيل الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي كان إسماعيل هنية طرفًا مباشرًا فيها".

من جانبه، رأى نائب المندوبة الأميركية روبرت وود، خلال الإحاطة، أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس"، معتبرًا أن "حزب الله ليست الجماعة الوحيدة التي تدعمها إيران في المنطقة، إذ أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي بشن هجمات على السفن"، ودعا إيران إلى "الامتثال لقرارات مجلس الأمن".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.