عودة النظام العام إلى فنزويلا بعد محاولة الانقلاب

ياسر رشاد - القاهرة - عاد النظام العام إلى العاصمة الفنزويلية “كاراكاس ” ومدن أخرى بعد محاولات من جانب متطرفين من اليمين المتطرف تأجيج العنف وتنفيذ انقلاب.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد عاد الهدوء في فنزويلا بعدما اندلعت أعمال الشغب على يد أحزاب اليمين المتطرف بقيادة المرشح الرئاسي إدموندو جونزاليس، التي لا تعترف بفوز الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو" في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو، ومع ذلك، فإن تصرفات الحكومة والدعم الهائل الذي يحظى به مادورو من أنصار الثورة البوليفارية والحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا والأحزاب التقدمية والحركات الاجتماعية والقوات المسلحة في البلاد منعت المعارضة اليمينية المتطرفة من تحقيق أهدافها.

فيما تمكنت الشرطة والقوات المسلحة التي تم نشرها لتوفير الأمن خلال الانتخابات من منع انتشار العنف، ووفقًا للمدعي العام للبلاد، تم اعتقال 1062 شخصًا بعد الهجمات على مكاتب المجلس الوطني للانتخابات وإشعال النار في السيارات وغيرها من الأعمال الإرهابية.

إعادة فتح المؤسسات والقطاعات الحكومية في فنزويلا

وقال المدعي العام إن الإجراءات التي اتخذت جلبت "هدوءا نسبيا" إلى شوارع المدن، وفتحت مراكز التسوق الكبرى والبنوك ومحلات البقالة والصيدليات والمقاهي وأكشاك بيع الصحف أبوابها مجددا في كاراكاس، وإن كان ذلك حتى الرابعة أو الخامسة بعد الظهر فقط. كما استؤنفت خدمات النقل العام، بما في ذلك خدمات جميع خطوط المترو باستثناء خط واحد.

ولم يعد المتظاهرون يغلقون الشوارع المركزية، وتمكن سكان الأحياء المركزية من ممارسة أعمالهم أو التنزه كما كانوا يفعلون في أيام ما قبل الأزمة، ومع ذلك، لا يزال الوضع متوترا في بعض الأحياء الفقيرة، حيث تظل المتاجر مغلقة معظم اليوم وتتوقف الأكشاك في الشوارع عن العمل، ومن الممكن أن يتحسن الوضع هنا بقرار مادورو يوم الثلاثاء بتكليف القوات المسلحة والشرطة بدوريات في الشوارع.