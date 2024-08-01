بعد صرف 820 مليون جنيه.. ما هي الخطوة المقبلة بقرض صندوق النقد الدولي لمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الخطوة المقبلة لصندوق النقد الدولي تجاه السياسة المالية المصرية بعد موافقته على صرف الشريحة الثالثة برنامج دعم مصر والتي تقدر بـ 820 مليون دولار.

وقال عمر خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة جاءت بعد مراجعة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية لا سيما الإصلاحات المتعلقة للسيطرة على معدلات التضخم بمختلف الأسواق.

وبسؤاله عن الخطوة المقبلة ببرنامج دعم مصر الذي ينفذ من خلال صندوق النقد الدولي و الجهات المعنية قال عمر: من المنتظر أن يعقد الصندوق اجتماعا نهاية ديسمبر المقبل لمراجعة الإصلاحات الهيكلية التي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية والتي يتصدرها فتح المجال أمام القطاع الخاص ودعم الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعقبها صرف الشريحة الرابعة من البرنامج والتي تقدر بـ 1.3 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد قررفي اجتماعه الأخير صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.

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