الهرم وفيصل والدائري وأكتوبر.. 20 صورة ترصد محور عمرو بن العاص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص وهو أحد المحاور الجديدة الذي يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائري "بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية"، والقوس الشمالي للطريق الدائري "بمنطقة منشأة البكاري"، بطول 4 كم، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع منتصف شارعَي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع شوارع "العروبة- الثلاثيني- محمد أنور السادات- ترسا سابقاً".

ويساعد المحور في اختصار وتقليل زمنَ الرحلة والوصول من الدائري الشمالي إلى الطريق الدائري الجنوبي، والحد من الكثافة المرورية بداخل الجيزة للمحاور الحرة، بالإضافة إلى أنه يخدم شوارع "ترسا والهرم وفيصل".

ويستهدف المحور خفض زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري، وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي.

ومحور عمرو بن العاص، هو أحد المحاور الجديدة التي يُنَفذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ومن المقرر افتتاح المحور خلال شهر يوليو الحالي وبحد أقصى نهاية شهر أغسطس، وذلك وفقًا للأعمال والمدة الزمنية للانتهاء منها.