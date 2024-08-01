برلمانية: اغتيال "هنية" ينذر بكارثة كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن التطورات التي تشهدها المنطقة نتيجة التصعيد الإسرائيلي على كافة الجبهات، ينذر بكارثة كبرى وبدخول المنطقة لحرب إقليمية تهوى بها إلى بؤرة إرهاب لشعوب المنطقة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك رادع لممارسات إسرائيلية الخارجة على كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت "السيد"، في تصريحات صحفية، أن حادث اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، يؤجج الصراع في المنطقة، وتتصاعد معه الحرب بين إسرائيل والأطراف الأخرى، كما أنه عمل إرهابي يعبر عن خسة وإجرامية الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن حادث اغتيال إسماعيل هنية، يؤكد رغبة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسه بنيامين نتنياهو، في عرقلة المفاوضات والوقوف كحاجز أمام التوصل لهدنة ولوقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت النائبة عن خيبة أملها من موقف المجتمع الدولي الذي يقف شاهدًا وصامتًا أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وغطرسته التي ستكتب له النهاية.