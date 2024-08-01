خبير يكشف عن موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة وكمية المياه المخزنة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عن موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة الذي كان قد بدأ مطلع الشهر الجاري.

وقال شراقي خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن نسبة المياه المخزنة لدى سد النهضة حتى الآن 45 مليار متر مكعب ومن المستهدف أن تصل لـ 64 مليار متر مكعب بحلول 10 سبتمبر 2024، أي عند الموعد المتوقع أن ينتهي عنده الملء الخامس للسد مشيرا إلى أنه تم تخزين 4 مليار متر مكعب منذ بداية الملء سالف الذكر مطلع شهر يوليو الجاري.

وتابع شراقي: نسبة سقوط الأمطار على إثيوبيا خلال العام الجاري وخاصة منطقة سد النهضة كانت فوق متوسطة الأمر الذي ساهم في أن تخزن أثيوبيا 4 مليارات خلال الأيام الأولى من الملء الخامس .

وأشار شراقي إلى أن زيادة معدلات سقوط الأمطار على منطقة السد تنذر باحتمالية حدوث سيول بالسودان محذرا الشعب السوداني بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الواجبة.

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